Rohff tease un nouvel album et un feat avec Gims !

L'album sera à l'image de son annonce : épique !

Le rap game français ne connaît pas de trêve et a vu de jolis projets sortir dernièrement, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Le rappeur du 94, Rohff, est lui aussi dans une ambiance productive depuis plusieurs mois maintenant et a annoncé du lourd. Trois ans après "Surnaturel", les fans n'en peuvent plus d'attendre son tout nouveau et prochain projet : "Grand Monsieur".

Rohff s'est directement adressé à ses fans pour confirmer l'avancement de ce nouvel opus et la sortie prochaine de ce dernier :

"Ma team, mes supporters et supportrices de toujours, mes soldats à la muerté je ne vous ai pas oublié. Au contraire, je fais le taff pour vous. Vous méritez un album épic! Vous êtes les meilleurs et je suis très fier de vous avoir à mes côtés. Vous allez pas tarder à entendre parler de moi de partout. Dormez tranquille, c'est cuit! Que pour les vrais. On se sait! #GrandMonsieur A bientôt."

C'est ce qu'on a pu lire dans l'une de ses story sur son compte Instagram

On attend donc le premier extrait avec impatience... Est-ce que cela sera un morceau avec Gims ? On n'en sait rien mais les deux rappeurs ont été aperçus ensemble en studio... Une combinaison dont ils parlent depuis longtemps et qui devrait donc bientôt voir le jour. C'est sûr que, pour un premier single, ce serait déjà une grosse frappe !