Laylow et Gazo représentent la France au BET Hip-Hop Awards

Ils sont tous les deux nommés aux BET Hip-Hop Awards : Gazo et Laylow.

Les BET Hip-Hop Awards sont de retour. L'édition 2021 se tiendra le 1er octobre dans l'Etat de Georgie et ça va se fighter sec ! Et cette année encore, il y aura des Français ! En effet, Laylow et Gazo vont partie des nominés. Rappelons qu'ils succèdent à Hatik, Ninho et S.Pri Noir qui faisaient partie de la liste en 2020.

Parmi les grands noms cités et concourant pour les différentes catégories : Tyler The Creator, (album hip-hop de l'année, artiste hip-hop de l'année, meilleur performeur live et producteur de l'année) Megan Thee Stallion, (chanson de l'année avec Wap, album hip-hop de l'année, artiste hip-hop de l'année, meilleur clip de hip-hop, meilleure collab, meilleur performeur live, lyriciste de l'année, hustler de l'année, meilleur couplet en feat).

A ces noms viennent s'ajouter ceux de nos deux frenchies : le drilleur daddy chocolat Gazo avec son album "Drill Fr" ainsi que le très spécial Laylow et son projet "L'étrange histoire de Mr. Anderson"; deux de nos poids lourd en ce moment dans l'Hexagone.

Forte concurrence au sein de cette catégorie dans laquelle ils sont tous deux nominés : le meilleur flow international. A leurs côtés on retrouve Little Simz et Dave qui représenteront la Grande-Bretagne, Ladipoe pour le Nigeria, Nasty C l'Afrique du Sud, et Xama le Brésil.

Une 15ème édition pour les BET qu'on espère fructueuse pour la France puisque si l'un ou l'autre de nos rappeurs remporte le prix, ce sera une première historique.