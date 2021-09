Gims annonce un nouveau single de la Sexion d'Assaut

Le single devrait voir le jour dans les prochaines semaines...

Un retour inattendu (ou trop attendu et oublié du coup ?), celui du groupe la Sexion d'Assaut. C'est Gims en personne qui a lâché cette bombe, en pleine interview avec le magazine GQ.

L'artiste se préparait pour son showcase dans un appartement baroque sur les Champs-Elysées. Il a parlé de sa collaboration avec la marque de smartphones Oppo (la raison justement de son showcase, sceller cette collaboration), de sa carrière et ses plusieurs millions de disques vendus, de son groupe Sexion d'Assaut. A ce sujet, justement, alors que personne ne s'y attendait, le chanteur parisien a affirmé qu'un single arrivera bientôt avec tous les membres du groupe présents dessus, sans exception. Pourtant, il y a quelques mois, le même Gims avait affirmé que la Sexion ne ferait plus de disques ensemble.

???? La Sexion d’Assaut sera de retour dans les prochaines semaines avec un nouveau morceau ! pic.twitter.com/DsLCqeW0je — Midi/Minuit (@midiminuit__) September 14, 2021

Si Black M avait déjà affirmé auparavant qu'il est impossible qu'un nouvel album du groupe voit le jour, Gims lui, s'est contenté de dire que ce single est un signal pour les fans et les gens en général, celui du retour du groupe.

En attendant, ce retour fracassant, on apprend au passage que Maitre Gims n'est pas prêt de laisser tomber l'urbain. Mieux encore, des morceaux avec des rappeurs américains, dont Lil Uzi Vert ou encore Quavo, sont sur le feu... Ces featurings devraient sortir en fin d'année, sur le troisième volet du "Fléau", un an après le premier (le disque avait fait l'objet d'une réédition au mois de mai, "Les Vestiges du Fléau". Gims la considère comme le second volet de l'album...