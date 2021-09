Rick Ross a enfin son permis !

Plus loin dans l'interview, Rick Ross a parlé de sa perte de poids spectaculaire et de sa volonté insatiable de réussir.

"Je me sens bien. J'ai perdu près de 45 kg. Et je me tiens à ce poids depuis près de trois ans. J'avais tellement de motivation et de passion que je refusais d'aller dormir. Je m'allongeais peut-être deux ou trois heures par jour et je me relevais tout de suite parce que je voulais réussir, je voulais réussir."