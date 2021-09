Drake : Swizz Beatz répond à ses attaques

Il faut dire que c'est lui qui avait commencé...

Depuis la sortie de l'album de Drake "Certified Lover Boy", le 3 septembre, il y a un sacré bordel dans le rap game US. Il faut dire que le rappeur canadien est revenu avec pas mal de comptes à régler avec l'industrie, notamment avec ses rivaux mais aussi avec des journalistes. C'est évidemment Kanye West qui en a le plus pris pour son grade, mais en même temps, ça fait longtemps que les deux rappeurs se cherchent à travers leurs morceaux. Mais Swizz Beatz a aussi pris la foudre de la part du canadien, sur "You Only Live Twice", avec Rick Ross et Lil Wayne.

Drake l'accuse notamment d'être une merde et un hypocrite qui faisait semblant d'être son pote et qui par derrière l'insultait et disait qu'il n'était pas un dur, qu'il était faible (lors d'une ancienne interview). Des accusations que Swizz Beatz a pris plutôt bien apparemment. En interview pour le Angie Martinez Show, le producteur américain a déclaré : "je suis cool. Beaucoup de gens veulent me voir réagir à ça, mais moi je suis bien. J'ai dit ce que je ressentais, il a dit ce qu'il ressentait, c'est réglé. Et en plus j'adore le morceau". Pas rancunnier, le Swizz Beatz.

Il rajoute : "et il n'est pas allé trop loin dans son morceau, tu sais ? Il aurait pu dire beaucoup de choses, cet homme est un artiste intelligent. Il aurait vraiment, vraiment pu m'allumer sur 40 lignes. Il a dit ce qu'il avait à dire, ce qu'il avait sur le coeur. Soyez tous bénis". On imagine que cette histoire est désormais terminée, même si les deux artistes ne collaboreront sûrement plus jamais ensemble.