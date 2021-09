Kendrick Lamar clashé par Freddie Gibbs

De quoi relancer l'esprit de compétition de K.Dot !

En 2013, Kendrick Lamar provoquait un véritable mini-séisme dans le rap game après la sortie du morceau / freestyle "Control" en featuring avec Big Sean et Jay Electronica. Un morceau dans lequel il part en égotrip en affirmant qu'il était un des meilleurs rappeurs en vie, en attaquant au passage la nouvelle génération d'artistes rap US (Drake et d'autres). Il a même dit qu'il était le "King Of New-York", une phase qui a eu le don d'énerver P. Diddy. Cette année, Kendrick est enfin réapparu sur un morceau, "Family Ties", dans lequel il affirme dominer le top 5 du rap US.

Là encore, la phase a fait réagir Freddie Gibbs, qui est lui aussi très proche de la scène de LA et donc sensible à ce genre de ligne egotrip. Dans son nouveau morceau, "Vice Lord Poetry", l'artiste a décidé de répondre à Kendrick : "j'étais déjà en place avant la naissance de mon fils, la terre n'est pas assez grande pour nous deux, tu vas devoir disparaître. Ils disent qu'ils fument le top 5 mais vous n'approchez pas le numéro 1", déclare le rappeur dans son titre.

Il faut avouer que Freddie n'a plus rien à prouver en termes de talent au micro. Si sa notoriété est moins grande que celle de Kendrick Lamar, il reste une figure ultra-respectée du game pour son vécu, son parcours et son talent. Une compétition lyricale entre les deux rappeurs pourraient donc donner de très, très bons morceaux. D'autant que Freddie prépare la sortie de son album "Soul sold separately", quand Kendrick est censé lui aussi faire son retour prochainement, avec un dernier projet chez Top Dawg avant de changer d'air.

La fin d'année s'annonce chaude !