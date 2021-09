Aaliyah : son album éponyme enfin disponible en streaming

On va enfin pouvoir réécouter la star du RnB dans de bonnes conditions.

Si on entend souvent les anciennes générations se plaindre du "manque de transmission" et de connaissances chez la nouvelle génération d'auditeurs de rap, il y a plusieurs raisons à ça. L'une d'entre elle est notamment l'absence de certains grands projets ou morceaux classiques de cette culture sur les plateformes de streaming. Cela produit mécaniquement une exclusion pour les jeunes, dont le streaming est presque le seul mode de consommation de la musique.

Mais aujourd'hui, bonne nouvelle : on va enfin pouvoir réécouter un grand classique qui vient d'être mis à disposition sur les plateformes. Il s'agit de l'album éponyme d'Aaliyah qui est sorti en 2001, peu de temps avant sa mort le 25 août de la même année. Avec plus de 13 millions de ventes en moins d'un an, ce disque s'est imposé comme un incontournable du genre, avec aussi la présence de Timbaland ou de Missy Elliott. Les 14 titres du format original sont présents sur les plateformes, ainsi que le morceau bonus, "Try Again", produit lui aussi par Timbaland.

On imagine que le disque va encore battre des records de streaming, comme il y a une dizaine de jours, lors de l'arrivée de son album de 1996 "One in a million" sur les plateformes. On ne peut que se réjouir de voir un tel succès de la chanteuse, si longtemps après sa mort, ce qui montre que les grandes oeuvres continuent de vivre et d'être transmises aux plus jeunes générations si on utilise les outils adéquats. On espère que ça va accélérer la sortie d'autres gros classiques qui manquent toujours sur les plateformes !