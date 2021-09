Rick Ross continue de teaser l'album commun avec Drake !

Un album commun entre deux des plus gros monstres du rap en ce moment? On dit oui.

Rick Ross jouit désormais d'un statut d'incontournable du rap US. Presque une légende même, bien loin des polémiques sur son supposé passé de maton et sa street cred. Même le clash avec 50 Cent semble lointain. Aujourd'hui, Rick Ross est un des boss de cette industrie, et ses qualités lyricales sont souvent mises en avant par les observateurs du rap US. Avec plusieurs classiques au compteur, l'artiste de Miami est aussi un des plus riches. Mais ça n'a pas diminué son amour du rap et de la musique.

D'ailleurs, il continue d'annoncer qu'il pourrait bien y avoir un album commun entre lui et Drake. Une connexion qu'on a pu apprécié (presque à chaque fois) à de nombreuses reprises en featuring, mais qu'on aimerait voir un peu plus approfondie musicalement. Justement, le Bawz a déclaré dans une interview sur Hot 97 que l'idée était toujours sur la table lorsque le DJ lui a demandé "quand est-ce qu'o aura un album entier Drake / Rick Ross ? Ce que je veux dire c'est que quand Drake et Rozay sont réunis, c'est la version de Drake que je préfère. Drake le rappeur, et j'aimerais bien voir ce que ça donnerait sur tout un album".

Rick Ross a alors répondu : "Il y a de bonnes chances que ça arrive un jour. Est-ce que c'est fait ? Non. Est-ce qu'on a eu cette conversation ? Bien sûr qu'on l'a eue". On est donc rassurés, ils en parlent sérieusement. Quant à nous, en attendant, on se contente de se rappeler des premières fois où on a pu entendre les deux rappeurs ensemble