Leto : découvrez le tracklist de son album "17%"

L'album sera disponible de 17 septembre.

Le numéro 17 est dans le viseur de tout le monde, et même se Leto nous fait patienter avec le morceau "Tout Recommencer", on attend tous le 17 septembre pour découvrir son projet. Ce deuxième album studio du rappeur du 17ème arrondissement de Paris arrive un peu plus d'un an après la sortie de l'album "100 Visages".

Pour "17 %", Leto a décidé de dévoiler la tracklist via un Reels sur Instagram et encore une fois, il nous promet du beau monde pour l'accompagner : Maes, Tiakola, MHD, Hamza, Cheu-B et Kepler.

Tracklist complète de 17 % de Leto :

1.17 %

2. Power

3. Petit frère

4. All Eyes On Me

5. Derrière nos tours (ft. Maes)

6. Tout recommencer

7. Jeune soldat

8. Mapessa (ft. Tiakola)

9. Prada

10. Franklin Saint

11. Christian Dior (ft. MHD)

12. Rihanna

13. Vibes

14. Ouais ouais (ft. Hamza)

15. T'avais raison

16. Truc en moi (ft. Cheu-B & Kepler)

17. Outro

18. Papel (bonus)