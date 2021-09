Baby Keem dévoile la tracklist de ""The Melodic Blue"

L'album sera disponible ce 10 septembre.

Dans la famille de Kendrick Lamar, nous demandons le cousin : Baby Keem. L'artiste est signé sur le label pgLang de K-Dot et s'est largement fait remarquer cette année. Premièrement, il y a quelques mois, il dévoile le morceau "durag activity" en featuring avec Travis Scott, rien que ça. Tandis que pour le second single, il a balancé le titre "family ties" avec Kendrick, signant ainsi son grand retour.

Depuis plusieurs semaines, tous les regards sont rivés sur Baby Keem qui a le luxe d'être développé par son cousin via sa propre société.



Bonne nouvelle, l'artiste sortira son album intitulé "The Melodic Blue" ce vendredi 10 septembre et nous a déjà dévoilé sa tracklist :

Au total, 16 morceaux, un message caché derrière les 7 couleurs choisies et une précieuse collaboration avec Don Toliver.