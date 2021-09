Gucci Mane et Jeezy enterrent définitivement leur beef

Et annoncent une tournée commune.

Gucci Mane et Jeezy ont participé à l'un des Verzuz les plus regardés de l'histoire en novembre 2020. L'événement a réuni les deux anciens rivaux et La Flare n'avait sans doute pas l'intention que les choses changent puisqu'il a balancé très vite son diss track datant de 2012 à destination de Jeezy, "Round 1". Plus la soirée passait, plus il devenait irrespectueux, jusqu'à ce que le Snowman fasse un pas vers lui et vers la paix avec cette phrase : "Tu vois quand je t'ai appelé et que je t'ai invité, je l'ai fait comme un homme. Ça fait 20 ans putain de m*rde et tu parles toujours de la même chose. Nous sommes venus de la rue, nous avons réussi. Moi, je voulais faire ça pour la culture, je t'ai amené ici pour montrer que le monde s'intéresse à ce que nous avons fait car nous faisons partie de cette culture avec ce que nous avons fait et ce que nous avons vécu." Les deux rappeurs se sont finalement serré la main mettant ainsi fin à près de 20 ans de conflit.

Dans un nouveau signe d'apaisement et de solidarité, Jeezy et Gucci Mane ont annoncé une tournée commune. Mercredi 8 septembre, Jeezy a partagé une publication Instagram dévoilant la tournée Legendz of The Streetz avec Rick Ross, 2 Chainz, Fabolous, Lil Kim, Boosie Badazz, Trina et DJ Drama et annonce "la plus grande tournée de l'année !"