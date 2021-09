R. Kelly : pourquoi il est crédité sur "Certified Lover Boy" de Drake

Cela a été une des surprises de l'album de Drake, "Certified Lover Boy". R. Kelly est crédité sur l'album alors même qu'il est actuellement jugé au tribunal de Brooklyn pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé. Un crédit écrit ce qui sous-entend que le 6 God a repris quelques paroles du chanteur déchu. L'un des plus proches collaborateurs de Drizzy, Noah "40" Shebib a expliqué les raisons de l'apparition du crooner en disgrâce au tracklisting de l'album numéro un.

Noah Shebib a répondu à un post d'une militante, directement sur sa page Instagram. Alors que les spéculations vont bon train, il a jugé utile de donner une explication précise.

"Sur le titre, "TSU", il y a un sample de OG Ron C qui parle. Derrière ce filet de voix, vous ne l'entendez peut-être pas mais il y a une chanson de R. Kelly qui passe en arrière-plan. Cela n'a aucune signification, on n'entend aucune parole et la voix de Kelly n'est même pas présente. Mais, si nous voulions utiliser la voix de Ron C, nous étions obligés de clearer le son de R. Kelly. Je ne suis pas ici pour défendre Drake mais j'ai pensé qu'il fallait clarifier la situation car la situation est trompeuse : on ne peut pas qualifier R. Kelly de parolier. C'était un peu dur pour nous de lire ou d'entendre tout ce qui s'est dit car le récit de certaines de ces trucs sont t horribles et dégoûtants. Ensuite, j'ai vu ce post et j'ai pensé que je devais dire quelque chose parce que penser que nous avons travaillé avec ce gars ou écrire avec lui est juste écœurant."