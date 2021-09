Drake vs Kanye West : Ye perd la bataille des chiffres

Les chiffres de "Certified Lover Boy" sont beaucoup plus importants que ceux de "Donda".

Comme attendu, les sorties de "Donda" et "Certified Lover Boy" ont donné lieu à une belle bataille de chiffres. En effet, Drake et Kanye West étant en plein beef, et même s'ils ne sont pas sortis le même jour, le public avait un rôle à jouer dans cette "bataille". Et si les chiffres réalises par "Donda" ont été incroyables, force est de constater que ceux de "Certified Lover Boy" sont encore plus fous ! Et à ce "jeu", il semble que cela soit le 6 God qui en sorte grand vainqueur !

Si on en croit les informations de Rolling Stone qui se base sur des chiffres d'Alpha Data, un outil de suivi analytique qui contrôle les charts du média, le projet de Drake aurait balayé les chiffres de streaming de Kanye West en seulement trois jours ! Entre le 3 septembre, date de la sortie de "Certified Lover Boy" et le 5 septembre, l'opus de Drake a enregistré plus de 430 millions de streams aux États-Unis tandis que "Donda" comptabilise 423 millions de streams au cours de sa premier semaine d'exploitation.

Apparemment, le projet du rappeur de Toronto est également dans la course pour battre un autre record, celui du plus grand nombre de streams enregistrés en première semaine par Alpha Data. C'est déjà lui qui détient ce record avec la sortie de "Scorpion" en 2018.

La première semaine d'exploitation de "Donda", quoiqu'un peu biaisée puisque l'album est sorti un dimanche, compte 309 000 équivalents ventes. C'est mieux que les deux derniers albums de Yeezy, "Jesus is King" et "Ye" qui comptabilise respectivement 264 000 et 208 000 équivalents ventes. Mais, les chiffres prévus pour "Certified Lover Boy" devraient se situer entre 575 000 et 625 000, soit quasiment le double de ceux de "Donda".

Attendons la fin de la semaine pour en être certains, mais il semble bien que Ye ait perdu la bataille des chiffres...