Donda : les coulisses de l'enregistrement

Mike Dean, le collaborateur de Kanye, se livre.

On en a parlé durant la dernière phase d'enregistrement de "Donda", Mike Dean est un des principaux collaborateurs de Kanye West. Il travaille avec le rappeur de Chicago et a participé à l'enregistrement de "Graduation" en 2007 puis a travaillé sur tous les albums de Ye depuis. Au plus proche de l'artiste, ses confidences ont donc de la valeur et justement, alors qu'il s'apprête à sortir son propre album, "ECHOPLEX (Live 2021)", il est revenu dans une interview avec Zane Lowe d'Apple Music sur les coulisses de "Donda". Il a livré quelques secrets de fabrication de l'album événement. Il est notamment revenu sur le rôle crucial des sessions d'écoutes organisées à Atlanta et Chicago.