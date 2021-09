Naps : découvrez le tracklisting de "Best Life"

Nouvel album pour Naps avec de beaux invités.

"Les mains faites pour l’or" est premier album de l’année pour Naps (avec une certification platine s’il vous plait). Vu son succès, on ne pouvait qu’attendre le deuxième. Le Marseillais l’avait promis : trois albums par an en rythme de croisière histoire de concurrencer son fidèle ami Jul. Nous voilà à naviguer tout l’été avec son tube "La Kiffance" et à peine sorti du bain : l’annonce tombe, la tracklist est dispo. Pas de date de sortie pour ce projet en revanche des collabs alléchantes : Gims, SCH, Sofiane, Wejdene, Jul (forcément), Kalif Hardcore et Ivory. 19 tubes partagés par Naps sur son Instagram avec un oubli visiblement : son feat avec Ivory.

Le morceau éponyme "Best Life "avec Gims devrait être dévoilé ce vendredi.

Alors, la Kiffance ou pas ?

Tracklist de "Best Life" de Naps :