Donda : Jadakiss explique comment The LOX s'est retrouvé au tracklisting

Une véritable expérience.

En ce moment, tout réussit à Jadakiss et à The LOX. Après avoir "remporté" le Verzuz qui les opposait au Dipset et vu leurs streams s'envoler, le groupe de Yonkers s'est également retrouvé sur l'un des albums événement de l'année, "Donda". Jadakiss s'est confié sur cette période actuelle pleine de réussite pour son groupe et lui et a partagé les coulisses de leur collaboration avec Kanye West dans une interview avec le site américain HipHopDX.

"Quelqu'un de l'équipe de Ye a contacté mon fils ainé. Puis Ye nous appelé lui-même le lendemain du Verzuz. Il nous a passé un coup de fil le lendemain matin. Nous avons pris l'avion pour nous rendre directement au studio et nous avons enregistrer la chanson. Ensuite, je suis rentré prendre un peu de repos et je suis revenu le lendemain pour aller à la session d'écoute."

Jada a carrément apprécié être dans le Mercedes Benz Stadium d'Atlanta pour la deuxième expérience d'écoute de "Donda" quand Kanye West lévite au-dessus de la scène.

"C'était un truc de malade ! C'était une vraie expérience ! C'était différent de ce que l'on fait d'habitude mais c'était de la folie !"

Jadakiss, Sheek Louch et Styles P apparaissent sur "Donda" sur le morceau "Jesus Lord, Pt. 2" aux côtés de Jay Electronica, Kanye West et Larry Hoover Jr. Ils font partie de l'incroyable liste d'invités d'un tracklisting comme on n'en a pas vu depuis longtemps aux côtés de Jay-Z, DaBaby Playboi Carti, Fivio Foreign, Lil Baby, The Weeknd, Travis Scott et bien d'autres encore !