R. Kelly est crédité sur l'album de Drake

Le chanteur va donc faire rentrer un peu d'oseille pour payer les avocats...

R. Kelly rime maintenant mondialement avec pervers et détraqué sexuel. Le chanteur de RnB le plus emblématique des années 90/2000 est en chute libre depuis que les révélations sur ses pratiques sexuelles immondes (notamment avec des très jeunes filles), mais aussi son narcissisme et sa folie se multiplient. Alors que son procès est en cours, on en apprend chaque jour un peu plus sur la manière dont le chanteur a profité de dizaines de jeunes filles en abusant d'elles, jouant souvent la carte du gars qui "peut vous faire réussir dans la musique".

Mais alors que les nuages s'assombrissent au-dessus de la tête de celui qui va probablement prendre une très longue peine, une bonne nouvelle pourrait venir éclairer sa journée. En effet, le chanteur s'est retrouvé crédité sur une des chansons de l'album de Drake, "CLB", sorti vendredi soir. Un crédit qui pourrait bien lui rapporter quelques thunes, notamment si on se fie au démarrage historique de l'album dans les charts. Une petite rentrée d'argent qui serait la bienvenue pour R. Kelly.

En effet, ce dernier se retrouve petit à petit ruiné. A la tête d'une belle fortune, le chanteur a tout perdu à force d'acheter le silence de ses victimes, et de payer ses avocats. Plus personne ne veut acheter les droits de son catalogue depuis que la Terre entière sait ce qu'il a fait. Le morceau de Drake sur lequel R. Kelly est crédité est "TSU", et il s'agit d'un crédit écrit. Ca signifie que Drake a repris quelques lyrics d'un des titres de R. Kelly, ici, "Half on a Baby" sorti en 1998.