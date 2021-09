Drake : un diss track contre Kanye West sur "CLB"

"Certified Lover Boy" n'a pas fini de faire parler.

Les vacances sont pour tout le monde synonymes de repos et de détente, d'oisiveté et de tranquillité. Même au quartier, l'été, on est tranquille et il n'y a pas beaucoup de monde. Mais pas pour les rappeurs : pour eux, été rime avec compétition et album de rentrée à préparer, mais aussi avec clash. En France, on a Sadek vs Booba et aux USA, on a droit à un affrontement entre Kanye West et Drake. Un affrontement qui semble pour l'instant clairement tourner en faveur de Drake, et visiblement ça va rester dans cette configuration, à moins que quelqu'un s'en mêle.

Car Drake vient de sortir "Certified Lover Boy" ce vendredi 3 septembre, une sortie qui va probablement faire oublier celle de "Donda", l'album de Kanye, livré la semaine dernière. Il faut dire que Drake a su s'imposer comme le plus gros vendeurs du rap game ces dernières années. Et dans ce projet fraîchement sorti, il y a un diss track contre Yeezy, "7AM on Bridle Path". Un morceau qui n'est pas non plus un chef d'oeuvre. pour un diss track, l'ambiance est très douce, mais en même temps, ça vient de Drake. Cependant, quelques lyrics retiennent notre attention.

Le canadien parle notamment à un moment du fait que lui et Kanye n'ont jamais été potes et que ça fait des années que Yeezy se comporterait de manière incorrecte avec Drake. Le rappeur de Toronto en profite également pour ridiculiser Kanye et le fait qu'il ait voulu poster l'adresse de Drake pour l'embêter. Il faut dire que le niveau est assez bas, voire pitoyable, on en est même à se demander si on ne préfère par les clashs de nos rappeurs français. Drake et Kanye West sont tous les deux bien trop doux et gentils pour nous offrir des diss tracks intéressants, contrairement à Pusha T qui avait lui mis la barre très haute contre Drake à l'époque.