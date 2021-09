Lomepal travaille sur un nouvel album

Après des mois d'absence, Lomepal prépare son grand retour !

Pour la rentrée, Lomepal s'est rendu à la Maison de la radio et de la musique et il en a profité pour affirmer plein de jolies choses. Parmi celles-ci, la plus importante : la préparation d'un nouvel album que le public attend avec impatience.

Après "Flip" et "Jeannine", le rappeur a fait une pause bien méritée en 2019. C'est encore un peu tôt pour partir sur des dates fixes mais Lomepal a affirmé au micro de France Inter qu'il travaille en ce moment même sur son troisième opus :

"C'est un peu prématuré mais c'est l'occasion de parler d'un album que je suis en train de bosser, je suis vraiment au milieu, ça pourrait aller vite, comme ça pourrait s'éterniser."