Fat Joe vs Ja Rule, l'affiche du prochain Verzuz !

Après le brûlant Dipset vs. The LOX, Timbaland et Swizz Beatz, les deux créateurs du format Verzuz ont dû se creuser la tête pour trouver une affiche tout aussi puissante. Alors, ils ont fait appel à Fat Joe et Ja Rule. Si ce dernier a, un temps, espéré rencontre son meilleur ennemi 50 Cent, il fera finalement face au Don Cartagena dans une opposition qui s'annonce finalement assez festive. A noter que Joe Crack espérait également régler ses comptes avec Fifty. Finalement, les deux rappeurs ont dû se résoudre à se rencontrer, celui qui est devenu producteur de télévision ayant admis que le seul qu'il pourrait, éventuellement, rencontrer, ce serait The Game. La battle se déroulera logiquement à New York et aura lieu le 14 septembre prochain.

Dans une des interviews où il était interrogé sur un possible Verzuz par The Morning Hustle, Ja Rule avait rappelé qu'il aimerait rencontrer 50 Cent mais c'était montrer ouvert à d'autres possibilités parce qu'il voyait la battle plus comme "une célébration qu'une bataille".

"J'adore voir les artistes entrer sur scène et faire le show. Mais si j'en faisais un, si je faisais un Verzuz, je voudrais que cela soit amusant. C'est tout que ce Verzuz est censé être : une célébration de la musique et de l'art. Donc, je voudrais qu'on s'amuse à mon Verzuz et qu'il soit rempli d'amour. Je suis trop vieux pour être dans un beef. Mets juste un ring, on y entre et on fait ce que l'on a à faire. Toutes les conneries, on ne fait pas ça."

Le Verzuz entre Fat Joe et Ja Rule aura lieu le 14 septembre à New York à 21h, heure locale. Les fans peuvent aussi le voir sur la page Instagram de Verzuz et sur les applications Triller et FiteTV. 50 Cent, lui, aura certainement les oreilles qui sifflent et devrait partie du show, qu'il le veuille ou non...