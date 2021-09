Lil Durk a dominé le Billboard Hot 100 en 2021

C’est lui qui a classé le plus de morceaux cette année.

Le natif de Chicago est l’artiste ayant entré le plus de singles dans le Billboard Hot 100 en 2021. Un total s'élevant à 35 morceaux, rien que ça !

La compétition est rude aux États-Unis et les artistes, conscients de cela, sont extrêmement productifs. À l’instar de Jul en France, certains rappeurs américains sont capables de sortir plusieurs projets en l’espace de seulement quelques mois. Surtout, ils enchaînent les singles et les collaborations. Une stratégie que Lil Durk a bien compris puisque depuis son entrée dans le rap game US, il ne s’est pas arrêté une seconde. Mieux encore, son année 2021 aura été particulièrement prolifique, malgré les obstacles. Entre l’attaque de son domicile, la mort de certains de ses proches, les fusillades et son beef avec 6ix9ine, il faut dire le rappeur ne mène pas une vie de tout repos.

En dépit de ses problèmes personnels, Lil Durk a poursuivi son ascension et aujourd’hui, les résultats parlent d’eux-mêmes. En effet, selon Chart Data, celui qui se fait appeler le Jay-Z de Chicago est l’artiste qui a dominé le Billboard Hot 100 en 2021. À lui seul, il a placé 35 de ses morceaux dans le classement. Dès le mois de janvier, il a su s’imposer avec son album "The Voice". Ce dernier étant entré directement à la troisième place du classement Billboard 200. Une belle performance qui semble anodine à côté de du projet "The Voices of The Heros". Son album commun avec Lil Baby a lui occupé la première place du classement dès sa sortie le 4 juin.

À seulement 28 ans, Lil Durk est désormais un artiste incontournable et promet d’être encore bien présent au sein des classements Billboard. Après tout, l’année n’est pas encore terminée !