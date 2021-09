DaBaby s'excuse à nouveau pour ses propos homophobes

Après ses propos insultants envers la communauté homosexuelle, le rappeur fait son mea culpa.

Cet été, le rappeur DaBaby a fait couler beaucoup d'encre... Malheureusement pour lui, c'était plus pour ses déclarations controversées que pour sa musique. Au mois de juillet, il a en effet insulté les homosexuels durant sa performance au 2021 Rolling Loud Miami Festival. Le résultat ne s'est pas fait attendre, il a été viré de plusieurs festivals et a subi le courroux de la Cancel Culture. DaBaby a tout de même eu la présence d'esprit de s'excuser même si ses excuses interviennent un peu tard. GLAAD a annoncé mardi 31 août que le XXL Freshman 2019 a pris le temps de participer (activement), à une réunion éducative avec neuf organisations VIH et LGBTQ+.

DaBaby Meets With Nine HIV-Awareness Organizations, ‘Apologizes’ for ‘Hurtful and Inaccurate Comments’ https://t.co/AWpNu0bKJO — Variety (@Variety) August 31, 2021

Parmi les groupes présents, le GLAAD, le Black AIDS Institute, le Transinclusive Group et le Positive Women's Network, entre autres. Les organisations ont partagé des histoires de personnes vivant avec le VIH avec DaBaby et il était "véritablement engagé" dans leurs conversations. En fin de compte, le rappeur de Caroline du Nord s'est excusé directement auprès du groupe pour ce qu'il a appelé "ses commentaires inexacts et blessants" sur le VIH et l'impact qu'il a eu sur les communautés noires et LGBTQ+.

Marnina Miller de la Southern AIDS Coalition, qui a assisté à la réunion, a déclaré dans un communiqué que la participation de DaBaby et son désir d'apprendre de ses erreurs pourraient donner un exemple positif pour aller de l'avant.

"La volonté de DaBaby d'écouter, d'apprendre et de grandir peut ouvrir la porte à une toute nouvelle génération de personnes pour faire de même. Mettre fin à la stigmatisation du VIH nécessite de faire le dur travail de changer les cœurs et les esprits, et cela commence souvent par quelque chose d'aussi simple que d'entamer un dialogue. Nous espérons que DaBaby utilisera sa plate-forme pour éduquer ses fans et aider à mettre fin à l'épidémie."

Est-ce que cela sera suffisant pour renouer avec son public et à être reprogrammer en festival ?