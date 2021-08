Kanye West : Universal aurait publié "Donda" sans son accord !

Nouveau rebondissement autour du projet.

Alors qu’il vient tout juste de dévoiler son très attendu projet, Ye vient de faire une annonce surprenante. Il a déclaré sur Instagram que "Donda" avait été mis en ligne sans sa validation par sa maison de disques Universal.

Décidemment, tout est toujours compliqué quand il s’agit de Kanye West. Telle une série américaine, la sortie de son album s’est faite en plusieurs parties. Annoncé initialement pour le 23 juillet, le projet a ensuite été reporté au 6 août puis au 27 août. Il aura finalement été dévoilé, à la surprise générale, le dimanche 28 août. L’ex-mari de Kim Kardashian aura donc fait couler beaucoup d’encre. Entre ses sessions d’écoute démesurées dans des stades, son enfermement pour terminer l’album et les rumeurs autour du projet, le tout lui aura rapporté 12 millions de dollars (avant même la sortie de "Donda"). Malgré l’agacement d’un bon nombre de personnes, il faut reconnaître que Yeezy a bien joué son coup.

Mais, ce serait mal connaître celui a récemment changer de nom que de penser qu’un nouveau rebondissement n’allait pas arriver. Hier, le rappeur a posté un message sur Instagam. Il explique dans celui-ci : "Universal a sorti mon album sans mon approbation et a enlevé "Jail Pt. 2" de l’album". Il fait ici référence au morceau en collaboration avec Dababy. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que son nom ressort. Il y a peu de temps, le manager de Ye déclarait que l’équipe de Dababy bloquait la sortie du projet. Des accusations immédiatement réfutées par le manager du rappeur de 29 ans. Si vous trouvez tout cela compliqué, rassurez-vous, ça l’est ! Au final, "Jail Pt. 2" en feat avec Dababy et Marilyn Manson est bel et bien sur l’album. Le morceau a été a publié sur le projet un peu plus tard, le jour de la sortie.

En ce qui concerne, la non validation de Kanye West pour la sortie de "Donda", s’agit-il d’un coup de buzz, d’une nouvelle folie du rappeur sur les réseaux sociaux ou de la vérité ? L’avenir nous le dira...