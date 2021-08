Kanye West : la liste de tous les collaborateurs de "Donda"

Le dernier album de Kanye West est enfin sorti mais sans le nom des feats sur les plateformes.

Dimanche 29 août 2021, "Donda", le dernier album de Kanye West est enfin sorti. Après des semaines de teasing et des shows plus improbables et démesurés les uns que les autres, l'opus se retrouve finalement sur les plateformes de streaming. Sur un post Instagram, Yeezy accuse son label d'avoir sorti Donda sans son accord, en prenant également le soin de bloquer le son "Jail pt 2" qui fait polémique à cause de la participation de Marilyn manson et DaBaby. Finalement, quelques heures plus tard, tous les morceaux sont disponibles mais les feats ne sont pas plus indiqués sur le tracklisting. Afin de pouvoir écouter "Donda" dans des conditions optimum, on vous donne toute la liste des feats.

Découvrez le tracklisting complet de "Donda" :

01 "Donda Chant" (ft Syleena Johnson)

02 "Jail" (ft Francis & The Lights & Jay-Z)

03 "God Breathed" (ft Vory)

04 "Off The Grid" (ft Playboi Carti & Fivio Foreign)

05 "Hurricane" (ft Lil Baby & The Weeknd)

06 "Praise God" (ft Travis Scott & Baby Keem)

07 "Jonah" (ft Lil Durk & Vory)

08 "Ok Ok" (ft Fivio Foreign & Lil Yachty)

09 "Junya" (ft Plaiboy Carti)

10 "Believe What I say"

11 "24" (ft Vory)

12 "Remote Control" (ft Young Thug)

13 "Moon" (ft Don Toliver & Kid Cudi)

14 "Heaven And Hell"

15 "Donda" (ft Ariana Grande & Tony Williams)

16 "Keep My Spirit Alive" (ft Conway The Machine, Kayy Cayy & Westside Gunn)

17 "Jesus Lord"

18 "New Again" (ft Chris Brown)

19 "Tell The Vision" (ft Pop Smoke)

20 "Lord I Need You"

21 Pure Souls (ft Roddy Ricch & Shenseea)

22 Come To Life

23 "No Child Left Behind" (ft Sunday Service & Vory)

24 "Jail pt 2" (ft DaBaby)

25 "Ok Ok" pt 2

26 "Junya pt 2" (ft Playboi Carti & Ty Dolla Sign)

27 "Jesus Lord pt 2" (ft The LOX, Jay Electronica & Swizz Beatz)

En plus de tous les artistes présents sur ce nouvel opus, la liste des producteurs est, elle aussi bien remplie, jugez plutôt.

Mike Dean, 88-Keys, Boi-1da, DJ Khalil, Dem Jointz, Audi & Wheezy and Ronny J , parmi tant d'autres...