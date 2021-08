Jadakiss publie le freestyle qui a renversé le Dispset

Si The LOX a remporté le Verzuz qui l'a opposé au Dispset, c'est grâce, en partie, à un freestyle de feu craché par Jadakiss qui a littéralement renversé les rappeurs de Harlem. Les fans et le public sur les réseaux sociaux ont été tellement époustouflés par les lyrics cinglants que Jada a balancé à Dipset que ce dernier a décidé de le sortir sur les plateformes de streaming.

On peut donc retrouver le freestyle "Who Shot Ya" en deux versions. Soit celle entendue lors du Verzuz, en bonne qualité, avec les réactions de la foule, soit une version studio de toute beauté et de maîtrise...

“All praises, all burners, all razors/Hands down n-gga the game is all Jada’s/Something hot drop I get ’em in all flavors/He’s a dick, you pussy y’all neighbors/Yeah, two extra whores/I’m in the new Aston with two extra doors/With a quick flip I don’t try to stretch for more/One hundred percent powder, extra raw".