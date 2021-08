Kanye West : "Donda" lui a rapporté des millions !

Malgré les profits, Ye accélère...

Avec la mise en scène autour de "Donda", Kanye West a engrangé des millions de dollars. Après la dernière session d'écoute à Chicago, de nouveaux chiffres sont sortis quant au profits faits par celui qu'on va devoir bientôt appeler Ye durant cette période. Il aurait en effet encaissé près de 12 millions de dollars, alors que son dixième album studio n'ait toujours pas sorti ! Une expérience artistique incroyable mais un coup marketing qui l'est tout autant...

C'est Billboard qui a sorti cette information. Si on inclut la dernière qui vient de se dérouler à Chicago, les trois écoutes publiques et géantes de "Donda" lui aurait rapporté la coquette somme de 12 millions de dollars. Au moins 42 000 fans ont assisté au premier événement à guichets fermés au stade Mercedes Benz. Chaque membre du public a payé entre 25 $ et 100 $ pour un billet. Même chose deux semaines plus tard lors de la deuxième session d'écoute à Atlanta. Rien qu'avec les places et le merchandising, Yeezus aurait gagné 7 millions de dollars, sans compter les records qu'il a battu sur Apple Music avec plus de 5,4 millions de spectateurs. Lors de la dernière session d'écoute du projet à Chicago, le stade des Bears, l'équipe de football américain de la ville était une fois encore plein à craquer et les ventes de produits dérivés ont continué à croître...

Cette juteuse campagne de promotion pourrait pourtant rapidement prendre fin. En effet, il semble que, pressé par l'annonce de Drake et la sortie de "Certified Lover Boy" pour le 3 septembre, Mister West ait décidé d'accélérer (ENFIN) la cadence et d'avoir transmis "Donda" aux plateformes de streaming pour une mise en ligne le même jour que le Canadien.