Drake annonce "Certified Lover Boy" le 3 septembre

Il s'opposera frontalement à Kanye West.

Alors que cette nuit, "Donda" n'est pas sorti suite à la dernière session d'écoute de Kanye West à Chicago, une nouvelle date de parution est apparue sur Apple Music. Maintenant, "Donda" est prévu le 3 septembre 2021. Comme s'il avait anticipé cette nouvelle date, Drake vient d'annoncer il y a quelques minutes que "Certified Lover Boy" sortira aussi le 3 septembre. Les deux rappeurs ne se lâchent plus et on se souvient des déclarations de Rick Ross citant le Canadien, "tout s'enclenche'.

Le clash qui a repris entre Drizzy et Yeezy pourrait donc connaître sa conclusion le 3 septembre 2021, date de sortie présumée de "Donda" et certaine de "Certified Lover Boy". Maintenant que le Canadien a officialisé la publication de son album, il va être difficile pour Ye de reculer sans que l'on pense qu'il recule et refuse le "combat" et une bataille de ventes en première semaine. Rappelons qu'il l'avait déjà fait il y a plus de dix ans avec 50 Cent.

Au cours de la bande-annonce qui présente le programme de l'émission, un simple carton apparaît puis disparaît avant que la caméra ne s'arrête quelques secondes et qu'on ait le temps de lire : "CLB September 3" officialisant ainsi la sortie tant attendue de l'album du Canadien.

L'annonce a été faite dans la matinée, lors d'une interruption de l'émission SportsCenter. pic.twitter.com/ixZIpOg3ft — Interlude (@interludefrance) August 27, 2021

Rendez-vous maintenant le 3 septembre pour voir si le combat des titans aura réellement lieu...