Kanye West : ne cherchez pas, "Donda" n'est pas disponible

Du show, du feu mais pas de projet...

Si jamais vous attendiez, comme nombre d'entre nous, "Donda" avec impatience, ne vous précipitez pas sur votre plateforme de streaming préféré, le dixième album de Kanye West n'est pas disponible. Alors que son manager avait lui-même annoncé que "Donda" sortirait après la session d'écoute de Chicago, on a beau faire le tour, il n'y a rien...

Et pourtant Ye, comme il faudra bientôt l'appeler, à bien organiser une session d'écoute dans le stade des Bears de Chicago comme prévu, jeudi 26 août. Mais alors que tout le monde attendait "Donda" dans la foulée, l'album n'est toujours pas disponible à l'écoute. Est-ce vraiment une surprise ? Pas vraiment non si on se rappelle que, plus le temps passe, plus les sorties d'albums de Yeezy sont chaotiques. Mais bon, il faut quand même avouer qu'avec "Donda", on atteint des sommets...

Et pourtant l'écoute de l'album a bien eu lieu cette nuit au Soldier Field Stadium de sa ville natale de Chicago. Bon, OK, les fans ont dû attendre trois heures après l'heure de début prévue pour que le show commence... La maison d'enfance que le rappeur a fait construire au milieu du stade était pourtant bien là, enveloppée de brouillard et portant fièrement une croix sur son toit. Mais il a fallu attendre presque 23h pour voir apparaître Kanye West et son désormais célèbre masque intégral en compagnie du chanteur Marilyn Manson dont on se demandait bien ce qu'il faisait là et de DaBaby revenu dans les bonnes grâces de Mister West.