Kendrick Lamar : son album le 17 septembre ?

Depuis que Kendrick Lamar a pris la parole pour expliquer qu'il était en train de terminer son prochain et album et annoncer également que ce serait son dernier sur le label TDE, la grande question que tout le monde se pose concerne la date de sortie de cet opus si attendu. Hier, Twitter a pris feu alors qu'un internaute a remarqué qu'un nouvel album de K.Dot était disponible en précommande et annoncer pour le 17 septembre. Une "information" à prendre quand même avec des pincettes... même si elle est aussi apparue sur d'autres sites de ventes ne ligne comme Amazon UK ou Cultura.

La @Fnac viens de leak la pochette et les feats du prochain album de ke Kendrick Lamar ou je rêve là ??? pic.twitter.com/hzEJbUfNDw — Qamis ???????? (@zakitosss) August 24, 2021

Sur le site de la Fnac, on peut aussi lire une liste de featurings et le titre du projet. L'album s'appelerait "I Am Kendrick" et contiendrait des participations de Jay Rock, Ab-Soul, SZA, J. Cole, Big Sean, BJ The Chicago Kid ou encore 50 Cent.

Evidemment, une telle annonce interroge. Si l'aura de Kendrick Lamar et l'impatience des fans suffisent certainement à sortir un album sans promotion ou presque, on a quand même du mal à croire qu'après une annonce aussi solennelle, le rappeur de Compton "balance" son album comme ça, sans en dire un peu plus, ne serait-ce que sur ses années d'absence. Prudence donc...

D'autant qu'on a quand même du mal à croire que la Fnac, habituée à gérer ce type de sorties, ait fait une erreur aussi grossière. Sans doute s'agit-il d'un projet annexe regroupant des "bottlegs" ou des morceaux peu connus ou peu exploités de Kendrick Lamar regroupés dans une compilation, histoire de surfer sur le buzz.