Naza lance "La grosse playlist d'été" !

Naza a souvent de bonnes idées pour sa communauté et pour multiplier les interactions entre lui et elle. Hier, il a posté une idée originale sur Instagram : il propose une playlist participative dans laquelle ses fans peuvent "voter" pour leurs morceaux préférés en swipant à droite ou à gauche, à la façon d'une application de rencontres. Le résultat sera inclus dans une playlist qui regroupera donc les meilleurs titres de l'artiste originaire de Creil mais pas choisis par lui mais bien par le public. Ce sera "La grosse playlist d'été". Quand celle-ci sera disponible, on pourra la retrouver sur toutes les plateformes de streaming, certainement dans les prochaines semaines. En attendant, vous pouvez voter en vous connectant ici.

Et il y a du choix car mine de rien, Naza commence à posséder une bonne grosse liste de hits. On retrouvera notamment "Joli Bébé", "Souris Verte", "Liquide" ou encore "Sac à dos". L'idée est très intéressante car il s'agit en réalité de créer une sorte de "Best Of" de l'artiste. Sauf que, comme c'est le public qui la fait, il y a de fortes chances pour que cette playlist ne contienne que les plus gros tubes de Naza, en tout cas ceux qui ont le plus plu. Une nouvelle façon de gérer un projet qui permet, en plus, de renforcer les liens entre l'artiste et sa communauté.