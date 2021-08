Drake établit un nouveau record : 150 de ses titres comptent plus de 100 millions de streams

Le 6 God est intouchable.

Alors que le public s'impatiente concernant la sortie de "Certified Lover Boy", le prochain album de Drake, cela n'empêche pas le rappeur canadien de poursuivre sa course aux records. Alors que son prochain opus devrait encore en battre quelques-uns, Drizzy est devenu le premier artiste à cumuler plus de 150 titres qui ont été streamés plus de 100 millions de fois. Oui, oui, vous avez bien lu...

Drake restera dans l'histoire comme l'un des artistes les plus titrés de l'air du streaming. Pour le moment, aucun rappeur ne peut s'approcher des records du Canadien sur les plateformes et le fossé entre le 6 God et la concurrence ne cesse de se creuser. OurGenerationMusic a effet annoncé que Drizzy avait établi un nouveau record sur Spotify. Il est devenu le seul artiste dont 150 titres différents ont été écoutés plus de 100 millions de fois chacune ! En tête du classement se trouve le succès mondial de Drake datant de 2016 "One Dance", qui compte plus de 2,1 milliards de streams. "God's Plan" arrive juste derrière avec 1,7 milliard de streams, et "Passionfruit" approche le milliard avec 947 863 544 streams. Et là, on ne parle que de Spotify, ni de Tidal, Deezer ou encore YouTube auquel cas les chiffres s'envoleraient toujours un peu plus.