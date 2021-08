Dr. Dre prépare-t-il un nouvel album ?

Ce serait la meilleure nouvelle de l'été...

On le sait, "Detox" est le plus grand serpent de mer du rap game mondial. Maintes fois annoncé, maintes fois repoussé, cet album de Dr. Dre est devenu un mythe et on ne sait toujours pas s'il verra le jour. Mais notre bon docteur a-t-il arrêté la musique pour autant ? Pas sûr. Ces derniers temps, les indices se multiplient sur son travail en studio. Alors, on se reprend à rêver et la question nous brûle les lèvres : Dr. Dre préparerait-il un nouvel album ? Ce serait tout simplement énorme, n'ayons pas peur des mots, surtout que, accrochez-vous bien, on parlerait carrément de "Detox" !

En effet, l'ancien de NWA a invité Diamond D de DITC et Xzibit en studio pour une séance d'écoute de deux heures ce qui n'a fait que renforcer les rumeurs de plus en plus insistantes sur une future sortie d'un opus de Dre. En tout cas, selon les médias américains, tous les signes semblent là.