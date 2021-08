Trippie Redd : découvrez la playlist de "Trip At Knight"

On l'attend pour le 20 août.

Alors que l'été va bientôt toucher à sa fin et que la rentrée se profile déjà, Trippie Redd prend les devants et envoie la très grosse tracklist de son prochain album, "Trip At Knight", attendu pour le 20 août. Long de 18 titres, le tracklisting contient nombre d'invités prestigieux comme Drake, Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Sky Mask, So Faygo, Polo G, Lil Durk... Il y aura aussi des morceaux avec les participations psthumes de XXXTentacion et Juice WRLD. Un très gros casting donc.