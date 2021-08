Drake dit que Rick Ross est "le plus grand rappeur vivant"

Un beau compliment.

Dans le débat incessant et sans fin qui agite tous les amateurs de rap sur le "GOAT", le "Greatest Rapper Alive", Drake vient de faire une révélation fracassante et de jeter un pavé dans la mare. Dans une vidéo, c'est ainsi qu'il a qualifié Rick Ross qui n'est pourtant que peu cité aux côtés d'artiste comme Jay-Z ou Lil Wayne par exemple. Mais le Canadien n'a pas eu peur de relancer le débat et prend position. C'est audacieux mais pas scandaleux...

Dans une story postée sur Instagram, Drake a partagé une vidéo de Rick Ross qui se tient aux côtés du dernier artiste signé par son label, OVO, Smiley. En commentaire, il a fait une vraie déclaration à Rozay. Il dit :

"Le plus grand rappeur vivant a rencontré mon rappeur vivant préféré."

Après tout pourquoi pas ? Ce n'est un secret pour personne que les deux artistes s'apprécient et qu'à chaque fois qu'ils ont collaboré, cela a donné d'incroyables morceaux, le dernier en date, "Lemon Pepper Freestyle" n'en étant qu'un exemple de plus. D'ailleurs, suite à ce succès (le titre est arrivé jusqu'à la troisième place du classement Billboard), la question s'est posée sur la création d'un album commun entre les deux artistes.

"Après notre dernière sortie," Lemon Pepper Freestyle ", nous avons eu cette conversation et c'est à l'étude. C'est une vraie conversation", avait déclaré Ross lors d'une interview.

Mais d'abord, Drake doit donner à son public ce qu'il attend depuis mois maintenant, "Certified Lover Boy", son nouvel album.