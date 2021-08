Kanye West joue avec nos nerfs pour "Donda"

La sortie du dixième album studio de Kanye West, "Donda", est en passe de virer au mauvais feuilleton de l'été, vous savez comme ceux que nous propose régulièrement nos chaînes de télé. En effet, le disque n'est toujours pas sorti, mais surtout, chaque jour qui passe, on en apprend un peu plus mais c'est vraiment au compte-goutte. A croire que Yeezy aime jouer avec nos nerfs.

Alors que tout le monde attend impatiemment la sortie de l'album, Kanye West ne compterait sortir que le premier single pour le moment. Des rumeurs ont commencé à circuler sur Twitter dimanche à ce sujet. Selon elles, "Hurricane", un feat avec The Weeknd et Lil Baby devrait être le premier extrait de "Donda" et être publié rapidement.

Depuis dimanche matin, la page de précommande de "Donda" sur Apple Music répertorie désormais "Hurricane" en tant que piste n°2 sur l'album. Pendant ce temps, HipHop-N-More rapporte que la chanson est déjà disponible sur certains services de streaming internationaux, y compris le Yandex de Russie et le plus grand service de streaming de musique domestique du Japon, Line Music.

Ok I won’t say anything anymore . ???? — KayCyy (@kaycyy______) August 8, 2021

Rappelons que ce titre avait été présenté par Kanye il y a plus de trois ans dans une publication sur Instagram.

Via Mike Dean, un collaborateur régulier de Ye, on a aussi appris que la sortie de l'album avait peut-être été retardé à cause d'un problème de mix. En effet, durant la dernière session d'écoute, on a vu Mister West s'entretenir au téléphone alors que le son sortait des enceintes du stade. Mike Dean a expliqué qu'il était en train de l'appeler car il avait entendu un problème de mix.