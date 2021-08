Gims annonce des feats avec des stars du rap américain

Et il y a du lourd !

Alors qu'il avait annoncé que "Le Fléau" serait son dernier album consacré au rap à 100%, il semble que Gims en ait encore sous la pédale et que le rap, qui est son ADN, ait du mal à le quitter réellement. S'il est vrai que ces derniers titres sont très variété et qu'il fait partie aujourd'hui du patrimoine de la chanson française, son immense succès en étant la meilleure des preuves, il n'oublie pas qu'il a été un des rappeurs d'un groupe qui a révolutionné le rap français, la Sexion d'Assaut. Alors, dans une publication sur Snapchat, il a montré qu'il avait encore de la réserve et a expliqué qu'il avait enregistré des feats avec des stars du rap US comme Quavo, Lil Uzi Vert, Chris Brown, 24KGOLDN, PREME. Et franchement, que l'on aime Gims ou pas, on a quand même hâte d'écouter ça car cela risque quand même d'être assez dingue... Surtout qu'il l'a déjà fait puisque sur "Ceinture Noire", son album précédent, il avait déjà fait appel à Lil Wayne et à Fench Montana pour le titre "Corazón".