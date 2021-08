Jay-Z et Kanye West pourraient sortir "Watch The Throne 2" avant la fin de l'année

Rien d'officiel pour le moment...

Alors que Kanye West tient en haleine le public mondial avec "Donda" et son incroyable live event en direct du stade d'Atlanta, on apprend aussi d'autres nouvelles concernant Yeezy. 1- Il se serait réconcilié avec Jay-Z. 2- Les deux artistes pourraient sortir la suite de leur classique "Watch the Throne" avant la fin de l'année 2021... Bon, attendons d'abord "Donda", on verra bien ensuite...

C'est Justin Laboy, une personnalité des médias américaine qui s'est retrouvé en tendance Twitter cette semaine pour avoir annoncé l'information sur Twitter. Il parlerait au nom de Kanye West depuis une soirée d'écoute privée de "Donad" à Las Vegas et promet que Yeezy et Hov ont prévu de livrer une suite à leur album de 2011 acclamé par la critique, "Watch The Throne". Il écrit ainsi :

"Watch The Throne sortira à la fin de l'année, Kanye & Hov sont sur le point de refaire encore une fois l'histoire. #Donda."