Booba veut concurrencer Ninho !

La concurrence semble semble saine.

Booba s'est-il trouvé un nouvel ennemi ? Au vu de son échange avec Ninho, il semble plutôt que le Duc considère N.I. comme un adversaire à sa mesure et qu'il envisage une compétition (saine ?) uniquement dans les bacs et sur les plateformes. On espère que ça ne dérivera pas par la suite...

Ninho est plus ou moins en retrait du rap game. Il a annoncé une pause mais il a été tellement productif avant de prendre un peu de recul qu'on la finalement beaucoup entendu, sur compilation mais aussi en feat. Et preuve de son aura toujours intacte, chacun de ses morceaux a plu et a rencontré le succès. Le Duc ne pouvait donc pas rester insensible à cette "menace" qui pèse sur son trône. Il le sait, la concurrence est rude avec N.I. qui cumule les certifications. Alors quand ce dernier annonce que son album sera le meilleur, B2O, toujours vif, n'a pas pu faire autrement que de lui répondre.

“Avis au reste du monde, mon album sera le meilleur.”

Ninho n'a pas pris de gants dans sa dernière story Instagram et montre que la confiance qui l'habite n'est pas un vain mot.

C'était évidemment compter sans Booba, tout aussi confiant que lui dans ses qualités et dans sa musique. Mais, à l'agressivité dont il use parfois, il a cette fois préféré se placé en mode compétition. Il écrit :

“On te le souhaite et on fera mieux après."

On remarque qu'il y a du respect entre les deux rappeurs et que cette émulation, cette concurrence, cette compétition, appelons ça comme on le veut, se traduit dans leurs projets respectifs, cela sera très intéressant à écouter !