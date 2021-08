XXXTentacion : un quatrième titre franchit le milliard de streams !

L'héritage de XXXTENTACION continue de croître, plus de trois ans après sa mort tragique. Selon Chart Data, X a ajouté un nouveau titre dans le club très fermé des morceaux à plus d'un milliard de streams ! "Changes" est le quatrième titre du rappeur à dépasser ce stade sur Spotify a écrit Chart Data.

XXXTENTACION's "changes" has now surpassed 1 billion streams on Spotify. It’s his fourth song to reach this milestone. — chart data (@chartdata) August 3, 2021

"Changes" rejoint d'autres titres incontournables de la discographie du regretté rappeur de Floride tels que "SAD", "Jocelyn Flores" et "Moonlight" qui ont eux aussi franchit la barre du milliard de streams sur Spotify. Il est le premier artiste à avoir enregistré quatre chansons avec plus d'un milliard de streams dans l'histoire de Spotify, ce qui n'est quand même pas un mince record...