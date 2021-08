Nas : découvrez le tracklisting de "King's Disease 2" avec Eminem et Lauryn Hill

Après avoir annoncé l'album il y a à peine une semaine, Nas n'a pas perdu de temps pour révéler plus de détails sur "King's Disease II". Le God’s Son s'est rendu sur Instagram pour dévoiler la tracklist officielle de son treizième LP à venir, qui est la suite de "King’s Disease", lauréat d’un Grammy Award l’année dernière.

Le projet de 15 titres qui sortira le vendredi 6 août bénéficie d'un casting de choix puisqu'on y retrouve Eminem, Lauryn Hill et EPMD, ainsi que des rappeurs actuels tels que YG, A Boogie Wit Da Hoodie et Blxst. Charlie Wilson et Hit-Boy, qui produit l'opus, font également des apparitions.

A noter que c'est la première fois que Nas et Lauryn Hill se retrouve en musique depuis 1996 et le morceau "If I Ruled the World (Imagine That)". Ce sera aussi la toute première collaboration officielle entre Nas et Eminem. Jusqu'à présent, le duo n'était apparu ensemble que sur des chansons pirates et des morceaux inédits.