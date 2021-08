Moneybagg Yo est le plus chaud du game pour Snoop Dogg

Les chiffres lui donnent raison.

En ce moment, Moneybagg Yo surfe sur la vague de la win, notamment grâce au succès de son quatrième album studio, "A Gangsta's Pain". Le projet a été numéro un du Billboard et il est actuellement le disque de rap le plus vendu de 2021. Il a même obtenu des compliments de la part de Snoop Dogg alors que les deux artistes partageaient une session nocturne et détendue. Des images sont apparues en ligne dans lesquelles on voit les rappeurs se complimenter mutuellement.

"J'ai eu le plaisir d'être avec le n-gga le plus chaud du jeu en ce moment", a déclaré Snoop avant que Moneybagg ne lui renvoie le compliment et qu'il soit reconnaissant d'avoir pu traveiller avec une légende.