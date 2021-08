Drake a terminé "Certified Lover Boy" !

Le projet ne devrait donc pas tarder à arriver...

La popularité de Drake n'a pas pris une ride. Il a beau n'avoir pas sorti grand chose de nouveau depuis son album "Scorpion" en 2018, il reste un des artistes préférés des auditeurs du monde entier. la preuve, il est toujours l'artiste le plus streamé en 2021, et très loin devant les autres. Il est également le rappeur qui a été le mieux payé sur toute l'année 2020, et ce sans sortir d'album. Une suprématie impressionnante qui ne va pas s'arrêter là : son prochain album, "Certified Lover Boy", est désormais terminé !

Un projet qui a déjà fait beaucoup parler, puisque ça fait plus d'un an qu'il avait été annoncé, avant d'être reporté à de multiples reprises pour des raisons un peu obscures. Le canadien était jusqu'ici plus occupé à faire des coups de comm' en louant des stades plutôt qu'à bosser sur sa musique, mais désormais, le roi des Charts est de retour. Drake l'a confirmé lui-même à la radio : "l'album est terminé. Je suis impatient de vous le dévoiler. J'espère que tout le monde est béni. J'espère que tout le monde a sa boisson, que tout le monde est dans une bonne vibe, dans une bonne énergie pour ce weekend".

On n'a cependant aucune idée de la date précise de sortie de "Certified Lover Boy", qui serait son sixième véritable album solo (sans compter les EP et autres tapes ou playlists). On imagine qu'il va livrer ça pour la rentrée, le rendez-vous des grosses sorties, mais peut-être qu'il va tenter de dévoiler ça plus tôt pour profiter de l'effet "tube de l'été".