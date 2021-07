Naps annonce que son nouvel album est terminé

Attendez vous à entendre le Marseillais dans les prochains mois !

Naps est à son apogée depuis quelques années mais ne compte pas s'arrêter là ! Sur ses réseaux, il vient d'annoncer que son huitième projet était bouclé. Il s'intitulera "Best life". Il reste cependant encore silencieux concernant la date de sortie.

Naps est devenu une véritable machine à succès. Son album "Carré Vip" porté par le single de diamant "6.3" avec Ninho ainsi que son dernier projet "Les mains faites pour l'or" ont été tous les deux certifiés album d'or. Tous ses titres sortis sur les plateformes deviennent des bangers. Le morceau "La kiffance" en est le parfait exemple, il tourne en boucle dans toutes les oreilles et est décrit comme l'un des sons de l'été. Fort de son succès avec le collectif marseillais 13'Organisé, Naps ne se repose pas sur ses lauriers. Sur ses réseaux, il a appris à sa communauté qu'il a bouclé le projet sur lequel il travaillait. Il se nommera "Best Life" et sera son huitième album solo. Le titre annonce la couleur.

Les fans du rappeur ont rapidement réagi au nom de l'album. Effectivement, l'énonciation des mots "Best life" a tout de suite rappelé la vidéo de Gims qui dévoilait un extrait d'une probable collaboration entre les deux rappeurs. On les voit danser sur la musique dont le refrain reprend le fameux gimmick "Best life". Naps ne dévoilant aucune autre information sur l'album, les spéculations vont de bon train. On a peut-être le premier featuring de la tracklist. Il faudra rester patient pour avoir le reste de la liste.