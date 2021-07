Conway The Machine a réuni Rick Ross, Lil Wayne et T.I. pour son album !

Un projet qui s'annonce déjà très lourd au vu des noms sur la tracklist pour le protégé d'Eminem.

Après avoir traumatisé le rap game à jamais, Eminem a décidé de s'investir à fond dans Shady Records, sa structure créée pour produire et faire émerger de nouveaux artistes. Parmi les signatures les plus intéressantes sur ce label, deux noms se dégagent : Westside Gunn, rappeur très apprécié des puristes, mais aussi Conway The Machine, excellent kickeur avec plus de dix ans de carrière et presque une vingtaine de projets au compteur. Son dernier album, qui arrive prochainement, s'annonce déjà légendaire au vu de la tracklist.

Le rappeur, qui faisait partie de Griselda Records, a vu les choses en grand pour "God don't make mistakes", le nom du projet. Sur la tracklist dévoilé cette semaine, Conway nous apprend qu'il a réussi à avoir Lil Wayne et Rick Ross sur un même titre. Sur le reste de l'album (12 titres) on retrouvera également T.I., qui a pourtant plutôt mauvaise presse dans le rap game depuis quelques temps à cause de sombres histoires sexuelles. On aura aussi droit à un feat avec Westside Gunn et Benny The Butcher, histoire de perpétuer la tradition familiale (Conway est le demi-frère de Westside Gunn, et Benny est leur cousin).

Ce sera le premier album solo de Conway The Machine à sortir chez Shady Records. Ce sera l'occasion de redécouvrir cette voix et ce flow unique qui ont fait sa renommée. A noter que le rappeur avait déjà sorti une mixtape en 2021 et semble toujours autant productif, à bientôt 40 ans. On ne connait pas encore la date de sortie exacte, mais on vous tient au courant !