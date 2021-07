Rohff bientôt de retour dans le rap game !

Le Padre nous prépare son nouvel album.

Parmi les anciens du rap français qui continuent à rapper et sortir de nouveaux morceaux, Rohff est sûrement un des plus attendus. C'est bien normal : plus de 20 ans de carrière, des classiques à la pelle et des morceaux qui ont marqué plusieurs générations, avec toujours cette même attitude street que le taulier du 94 n'abandonnera jamais. Une vraie figure emblématique de notre musique, qui a également été assez actif dans les clashs, bref, le Padre du Rap Game est increvable. Il compte d'ailleurs nous dévoiler très prochainement son nouvel album.

Une très grande nouvelle pour ses fans, qui sont nombreux à le soutenir depuis l'époque Mafia k'1 Fry notamment. Le rappeur a donc annoncé sur Instagram que son dixième album était à l'étape du mix, et que la sortie s'annonce donc assez proche de nous dans le temps. On imagine également que les singles sortis ces derniers mois comme "Douxbail", "Sécurisé" ou encore "GOAT" et "Solo" seront probablement présents sur l'album. Des morceaux qui ont tous eu un certain succès, même si on reste assez loin de l'impact de ses morceaux des années 2000.

Il faut dire aussi que Housni n'est pas le plus grand amoureux des promos, des interviews et ce genre de choses. Sa parole est plutôt rare et ça peut expliquer que le nombre de vues ne monte pas aussi haut que pour d'autres rappeurs. Quoiqu'il en soit, l'arrivée imminente d'un album de Rohff est une belle secousse pour le rap français. On espère que cette sortie ne sera pas trop parasitée par des clashs enfantins (qui sont rarement lancés par Rohff, il faut l'avouer).