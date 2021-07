KLN 93 envoie la réédition de sa première mixtape avec deux nouveaux titres !

Découvrez la réédition de la mixtape de KLN 93 !

KLN 93 est hyper productif cette semaine ! Alors qu'il dévoilait mardi "Cercle fermé", le second clip extrait de sa première mixtape éponyme, la jeune pépite du Wati-B présente maintenant la réédition du projet enrichie par deux nouveaux tracks.

On peut donc désormais profiter des titres "À 200", sorti il y a un an, et "M'évader", un morceau inédit dont le clip sortira la semaine prochaine sur la chaîne YouTube "C'est Rien C'est La Rue" !

Comme nous vous l'annonçions à la sortie de la mixtape, sur "Cercle Fermé", KLN 93 chante la "Mélodie du ghetto". Pour sa musique, le jeune rappeur est prêt à tout "Quitter". Noyé dans "l’Illégal", KLN 93 n’est attiré, ni par la "Neige", ni par les "Michto". "Cercle Fermé" va mettre les haters "En pétard". Le rookie scande "On les Fuck", il avance en solo car il n’y a que sur les billets qu’il peut compter. Avec sa mixtape, tout le rap game va être "Neutralisé".

Avec ces deux nouveaux titres, on peut donc ajouter que KLN 93 va "À 200" et rêve de s'en aller sur "M'évader" !

Le jeune rappeur nous prouve à nouveau sa détermination sans limite et de sa belle ascension. Rappelons le, KLN 93 s'est fait connaître en 2019 grâce à ses freestyles sur instagram et son premier titre "Tootatis". S'en est suivi sa signature avec le label Wati-B et la sortie de plusieurs singles durant l'année 2020. Cette année, KLN 93 s'impose avec sa première mixtape "Cercle Fermé" !

