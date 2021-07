Drake et Juice Wrld dans le Top 50 des artistes les plus streamés en 2021

Un classement dominé principalement par des rappeurs !

Hits Daily Double a communiqué la liste des artistes les plus streamés depuis le début de l’année. Entre Drake, Juice Wrld ou encore Rod Wave, le rap us domine les streams.

La moitié de l’année 2021 étant terminée, c’est déjà l’heure des premiers bilans. Le site Hits Daily Double a dévoilé le jeudi 22 juillet, le Top 50 des artistes les plus streamés depuis le mois de janvier. Malgré les nombreux reports de son album "Certified Lover Boy", c’est sans réelle surprise que l’on retrouve Drake à la première place. Le canadien a cumulé plus de 3 milliards de streams et l’année n’est pas terminée ! Un chiffre impressionnant qui risque de doubler à la sortie de "CLB".

À la quatrième place, c'est Juice Wrld, avec un peu plus de 2 milliards de streams . Les morceaux du rappeur dévoilés à titre posthume continue d’alimenter les plateformes de streaming et de réjouir ses fans qui répondent toujours présent. Les scores de Juice Wrld sur Spotify parlent d’eux même. Juste derrière lui se suivent Younboy NBA, The Weeknd, Rod Wave, Pop Smoke, Polo G, Lil Baby puis Eminem. Sans oublier la présence des artistes femmes telles que Doja Cat, Rihanna et Cardi B.

Un Top 50 plus que cohérent puisque certains noms de la liste se trouvent également dans la liste des rappeurs ayant gagné le plus d’argent (issu uniquement de la musique) sur l’année 2020. Le rap américain n’a jamais été aussi écouté. La preuve avec le classement complet :