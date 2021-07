Quavo donne son avis sur le rap français !

Il n'a pas hésité à partager son opinion.

Les journalistes ont souvent tendance à demander aux rappeurs leurs avis sur leurs confrères. Et Quavo n'y a pas échappé ! Dans une interview, le rappeur américain s'est longuement exprimé sur les artistes du rap français.

Quavo est un des membres du légendaire trio des Migos composé également de Takeoff, son neveu et Offset son cousin. Rappeur très en vogue, il a sorti son premier album "Quavo Huncho" en solo en 2018. Il devrait bientôt sortir un projet en commun avec Pop Smoke sur lequel ils avaient travaillé avant la mort du roi de la drill. Il a récemment été le sujet d'une polémique avec son ex petite-amie Saweetie. Une vidéo de leur bagarre a fuité sur Internet.

Quavo n'a pas hésité à répondre aux questions du média français Mouv'. Il est revenu sur les Migos et "Culture III", sa passion pour le basket-ball et enfin son avis sur le rap français : " Lorsque j'y suis allé (en France), j'ai écouté pas mal de sons, et pour être honnête avec vous, j'ai vraiment kiffé beaucoup de ceux-ci. Je ne me souviens pas des noms des artistes, et même si je m'en souvenais, je n'en mentionnerais sûrement pas car ça peut leur mettre beaucoup de pression. [...] Bossez en silence les gars, et faites votre travail car vous avez plein de gens qui ont du talent, il n'y a aucun doute sur cela. La France produit de supers sons et il y a beaucoup de très bons rappeurs, hommes et femmes. Ne changez rien, continuez à bosser dur et à croire en vous." Il a poursuivi en complimentant la culture française dans son ensemble : "Je pense que la France produit de supers sons, et que la créativité est vraiment géniale chez les rappeurs et tous les artistes. Genre... vous avez tellement de trucs super, vous avez créé tellement pour le monde de l'art, de la mode, de la culture, ça ne m'étonne pas que la scène musicale, surtout rap, en France soit d'un très gros niveau."

Contrairement à Young Thug ou encore Bolemvn, Quavo n'a que des paroles positives à dire concernant ses homologues d'outre-Atlantique.