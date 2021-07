Pop Smoke : une version deluxe de "Faith" est déjà en préparation

Des morceaux inédits ont aussi été ajoutés à l’album posthume.

Une version deluxe du deuxième album posthume de Pop Smoke va voir le jour le 30 juillet. Quatre morceaux inédits du rappeur ont d’ores et déjà été partagés.

Le vendredi 16 juillet a été une journée riche en projets. Les sorties ont été nombreuses que ce soit en France ou à l’international et certaines étaient plus attendues que d’autres. En ce qui concerne le rap américain, un projet en particulier fait parler de lui depuis quelque temps, celui de Pop Smoke. Son équipe a donc dévoilé le second album posthume de l’artiste il y a une semaine et a sorti des titres inédits, quatre jours plus tard.

Alors que des révélations sur la mort du rappeur se poursuivent, son équipe a souhaité lui rendre hommage le jour de son anniversaire. La 20 juillet 2021, Pop Smoke aurait eu 22 ans. Pour honorer sa mémoire, quatre morceaux ont été ajoutés à l’album "Faith". Les titres "Questions", "Run Down" en feat avec G Herbo et OnPointLikeOP, "Money Man" avec Killa et "Defiant" en collaboration de Dread Woo et TRAVI. Une agréable surprise pour les fans du grand vainqueur des Billboard Music Awards. Mais ce n’est pas tout. Steven Victor, le PDG de Victor Victor Wolrdwide a également annoncé sur Instagram la sortie d’une version deluxe à l’album posthume, à la fin du mois. Accompagné d’une vidéo de Pop Smoke en studio, il a posté le message : "Cette nuit on se donne à fond pour vous, on transforme la douleur en champagne tous les jours". Il ajoute : "Pour ceux qui sont fans depuis le premier jour, nous avons décidé de sortir 4 sons ce soir, qui sont déjà prêts et qui vont préparer le terrain pour le reste, qui arrive le 30 juillet. Merci à tous ceux qui nous permettent de pouvoir le faire". L’entourage du défunt rappeur ne perd pas de temps.

Il ne serait pas surprenant que l’idée d’un troisième album posthume soit déjà dans leurs esprits.