Post Malone, Drake et Lil Baby dans le classement des rappeurs les mieux payés en 2020

Une liste publiée par Billboard.

Billboard a publié une liste des artistes ayant généré le plus d’argent en 2020. Un classement dominé principalement par des rappeurs comme Post Malone, Drake ou encore Youngboy NBA qui se sont fait des millions de dollars.

Malgré une pandémie mondiale qui a conduit au confinement d’une grande partie de la population en 2020, certains artistes ont tout de même réussi à amasser de l’argent…et beaucoup d’argent. Alors que les concerts et tout ce qui se rapporte à la culture et à l’événementiel ont été mis sur pause pendant des mois, d’autres circuits ont permis à certains d’avoir des revenus. Pour ça, ils peuvent, entre autre, remercier le streaming et les royalties.

Il est connu que pour la plupart des artistes, une part conséquente de leur fortune provient de leurs divers business ou contrats publicitaires. Mais, c’est en se basant uniquement sur les revenus liés à la musique que Billboard a fait son classement. À sa tête, on retrouve une artiste non issue du rap, mais de la pop. La chanteuse Taylor Swift domine le top avec 23,8 millions de dollars gagnés en 2020. Non loin derrière, on retrouve Post Malone avec 23,3 millions. Si le rappeur sort effectivement deux albums en 2021, nul doute qu’il risque d’atteindre la tête du classement l’année prochaine.

Drake occupe la sixième place avec 14,2 millions de dollars. Lui qui a également été élu artiste de la décennie par Billboard, s’en sort très bien. Finalement, le report de "Certified Lover Boy" (qui arrive bientôt) ne l’aura pas empêché de faire un très bon score. Dans la liste, on retrouve aussi Youngboy NBA, Lil Baby, Eminem, Dababy, Future ou encore Roddy Ricch. En faisant le total de tous les artistes du classement, tous les genres musicaux confondus, le total des gains en 2020 s’élève à 387 millions de dollars. Un chiffre conséquent qui pourtant est en baisse par rapport à l’année précédente. En 2019, le total s’élevait à 969 millions. Comme quoi, la crise aura bien eu un gros impact.